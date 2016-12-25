В Самаре со склада украли две лебедки

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В полицию за помощью обратился 63-летний представитель организации, расположенной в Октябрьске. Мужчина сообщил, что с территории склада, принадлежавшего предприятию, похищены две металлические лебедки. Причиненный ущерб заявитель оценил более чем в 30000 рублей.Сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению преступления причастны двое местных жителей 1995 годов рождения. В ходе проведенного обыска полицейские обнаружили похищенное имущество. Согласно предварительной версии стражей правопорядка, подозреваемые намеревались продать украденные лебедки.В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.