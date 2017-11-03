В Самаре серийный вор похитил из квартиры более 1 миллиона рублей

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В полицию обратился собственник одной из квартир, расположенной на 19-ом этаже жилого дома на 5-ой просеке. Мужчина сообщил прибывшим сотрудникам правоохранительных органов о том, что у него из жилища похитили имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей. Среди похищенного были денежные средства в сумме 70 000 рублей, золотые украшения, компьютерная оргтехника, 2 ноутбука. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру через балкон.В результате проведения оперативных мероприятий у сотрудников полиции появилась информация о том, что к хищению имущества может быть причастен ранее попадавший в поле зрения стражей правопорядка житель Самары 1983 года рождения. Мужчина до августа 2017 года отбывал срок за совершение аналогичных преступлений. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе обыска, проведенного по месту проживания злоумышленника, полицейские обнаружили часть вещи, похищенных из квартиры потерпевшего. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли другие вещи, указанные жителями города Самары, ставших жертвами квартирных воров.Возбуждено уголовное дело о краже.У сотрудников полиции имеются основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению не менее 20 аналогичных преступлений на территории областного центра. В настоящее время установлена причастность подореваемого еще к трем аналогичным кражам из новостроек, сообщает облМВД.