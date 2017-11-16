В Самаре разбойники с битой и пистолетом напали на офис туристической фирмы
16 ноября 2017 13:20
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Преступление было совершено 7 ноября около 16:00 на улице Ново-Садовой в Самаре. В офис туристической фирмы зашли мужчины и, под угрозой бейсбольной биты и предмета, похожего на пистолет, потребовали у руководителя организации имеющуюся в сейфе наличность. Завладев денежными средствами, нападавшие скрылись.
Сотрудники фирмы сообщили полиции, что злоумышленников было двое. Оба были в масках, однако, средство конспирации нападавшие надели не сразу, а непосредственно в помещении офиса. Также было установлено: завладев денежными средствами в сумме 135 тысяч рублей, грабители вышли из помещения и скрылись на автомобиле иностранного производства.
Полицейские установили личности подозреваемых и места их возможного нахождения. В течение недели предполагаемые злоумышленники были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии.
По данным полиции, к разбойному нападению на офис туристической фирмы причастны трое молодых людей. В настоящее время все они задержаны, предполагаемые орудия преступления изъяты. В совершении преступления подозреваемые признались и рассказали, что похищенные деньги были разделены и потрачены на личные нужды, в том числе и на ремонт иномарки одного из участников нападения – жителя Самары 1992 года рождения, ранее не попадавшего в поле зрения полиции. Двое других предполагаемых злоумышленников 1990 и 1997 годов рождения - жители Новокуйбышевска. Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.
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