В Самаре разбойники напали на водителя такси

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Преступление произошло в ночь с 21 на 22 ноября. Во время несения службы в Куйбышевском районе города Самары инспекторы ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости. На законные требования полицейских остановиться водитель транспортного средства не отреагировал, и, увеличив скорость, попытался скрыться из поля зрения правоохранителей. Сотрудники ГИБДД оперативно передали по рации информацию о нарушителе ближайшему экипажу ДПС. Заметив автомобиль, переданный по ориентировке, инспекторы ДПС потребовали водителя остановиться, однако, увидев, что автомобиль продолжает движение, включив проблесковые маячки, начали преследование, которое продлилось недолго. Благодаря оперативным и слаженным действиям, сотрудники Госавтоинспекции задержали находившегося в состоянии опьянения водителя преследуемой автомашины и его сообщника. На заднем сидении автомобиля полицейские обнаружили мужчину, у которого были связаны руки и ноги.В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося, полицейские установили, что связанный мужчина является работником таксомоторной организации и проживает в Новокуйбышевске. Он пояснил полицейским, что незадолго до инцидента принял заказ и повез пассажиров в поселок Липяги. В процессе поездки пассажиры стали требовать с него деньги. Водитель отказался им подчиниться, тогда злоумышленники избили его, отобрав два сотовых телефона и денежные средства. Затем связали потерпевшего кофтой и уложили на заднее сидение. После этого завладели его автомобилем и продолжили движение в сторону Самары.Предполагаемыми грабителями оказались двое жителей Новокуйбышевска: один уроженец соседней республики, ранее не судимый, 1996 года рождения, второй - гражданин России, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, 1994 года рождения.Мужчины дали признательные показания, пояснив, что на разбой их толкнуло желание добыть деньги на алкогольные напитки.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.