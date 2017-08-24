В Самаре разбойник в маске и с ножом в квартире напал на подростка
24 августа 2017 11:48
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В полицию поступило сообщение по факту разбойного нападения в квартире дома на улице Алма-Атинской в Самаре. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник перелез через балкон. Перед тем, как войти в квартиру, незваный гость позаботился о мерах конспирации – надел маску, скрывающую лицо, и проник в помещение, где неожиданно встретил 17-летнего племянника хозяйки квартиры. Нападавший потребовал у молодого человека золотые часы. Однако парень отказался выполнить требование. Тогда злоумышленник схватил с кухонного стола нож и стал им угрожать несовершеннолетнему, требуя отдать золотое изделие. Получив желаемое, нападавший с места преступления скрылся.
Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - одного из жильцов, проживающих в этом же доме. Им оказался гражданин 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи. По информации сотрудников полиции несколько дней назад соседка сама ему сообщила об имеющихся у нее ценностях. Похищенное злоумышленник перепродал за 7 тысяч рублей.
По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает облМВД.
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