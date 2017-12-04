В Самаре расследуют дело о взятке в 45 тысяч рублей
4 декабря 2017 13:24
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Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель областного центра 2000 года рождения может быть причастен к совершению преступления коррупционной направленности. При проверке полученной информации сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого в момент получения незаконного денежного вознаграждения в размере 45 тысяч рублей, предназначавшихся за оказание посреднических услуг при незаконном получении документов. Передача денег состоялась возле одного из торговых центров Советского района.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", сообщает облМВД.
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