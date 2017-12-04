В Самаре расследуют дело о взятке в 45 тысяч рублей

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Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель областного центра 2000 года рождения может быть причастен к совершению преступления коррупционной направленности. При проверке полученной информации сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого в момент получения незаконного денежного вознаграждения в размере 45 тысяч рублей, предназначавшихся за оказание посреднических услуг при незаконном получении документов. Передача денег состоялась возле одного из торговых центров Советского района.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", сообщает облМВД.