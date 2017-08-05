В Самаре раскрыт грабеж, совершенный несколько месяцев назад

282

Нападение на 36-летнюю жительницу Самары произошло в вечернее время 19 мая на улице Партизанской. У женщины отобрали сотовый телефон. Причиненный ущерб хозяйка похищенного мобильника оценила в 19 000 рублей. О произошедшем нападении полиции стало известно на следующий день. Сотрудники органов внутренних дел подробно расспросили заявительницу о внешности обидчика. Женщина рассказала полицейским, во что был одет нападавший и его особые приметы. Располагая сведениями о похищенном имуществе, сотрудники уголовного розыска отработали места возможной реализации сотового телефона потерпевшей.Также у оперативников после установления подробностей нападения появились подозрения, что к грабежу может быть причастно ранее судимое лицо. Проверив попадавших в поле зрения граждан, оперативники вышли на след злоумышленника. По подозрению в открытом хищении сотового телефона у потерпевшей был задержан житель Самары 1973 года рождения. Мужчина ранее, по данным полиции, привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Сотовый телефон потерпевшей изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице.