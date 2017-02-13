В Самаре раскрыли серию краж в супермаркетах

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Одно из преступлений произошло в Октябрьском районе Самары. В декабре прошлого года от представителя продуктового супермаркета, расположенного на улице Карла Либкнехта, в полицию поступило сообщение о краже продуктов питания. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили работников магазина и установили, что злоумышленник похитил колбасные изделия в количестве 15 штук и 3 упаковки рыбы. Общая сумма ущерба составила около 2500 рублей.Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления и изъяли записи камер видеонаблюдения. Они задержали подозреваемого - мужчину 1987 года рождения. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.Несколькими днями ранее в Промышленном районе областного центра в супермаркете, расположенном на Московском шоссе, сотрудники органов внутренних дел задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка стоимостью около 3000 рублей.Также стражи правопорядка выявили факт хищения в магазине, расположенном на улице Георгия Димитрова в Промышленном районе. По подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 банки кофе и 28 упаковок шоколада полицейские задержали жительницу Самары 1983 года рождения. Установлено, что ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась.В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела о кражах, сообщает облМВД.