В Самаре раскрыли кражу 6 миллионов рублей, совершенную в 2014 году

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В Самаре сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное весной 2014 года в Железнодорожном районе областного центра. Из материалов уголовного дела следует, что 16 мая 2014 года около 14:00 часов у жителя Самары отобрали сумку, в которой находилось 6 млн рублей. Нападение произошло возле административного здания, расположенного на улице Речной. О произошедшем владелец похищенного в тот же день сообщил в полицию. По прибытию на место происшествия полицейские пообщались с очевидцами произошедшего. В результате были установлены пути отхода нападавшего, и во что он был одет. Кроме того, были изъяты материалы, найденные в ходе осмотра места происшествия и вызвавшие интерес со стороны следствия. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», было возбуждено уголовное дело.Раскрыть преступление по «горячим следам» стражам правопорядка не удалось. Однако, без внимания его не оставляли все эти годы. Сотрудники полиции проверяли на причастность к совершению преступления ранее судимых за аналогичные противоправные деяния граждан. Детально изучались сведения, касающиеся нападения. В итоге полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Согласно собранным материалам, к преступлению может быть причастен ранее судимый 37-летний житель города Самары, задержанный сотрудниками правоохранительными органами осенью 2017 года по подозрению в серии квартирных краж. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступления, совершенным на территории областного центра, сообщает облМВД.