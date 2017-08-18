В Самаре раскрыли двухмесячной давности похищение сотового

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В конце июня на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Победы, неизвестный похитил у женщины имущество. Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в вечернее время. Незнакомец вырвал из рук потерпевшей сотовый телефон, стоимостью около 15 тысяч рублей, после чего скрылся. Владелица похищенного гаджета обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили у женщины приметы грабителя и подробное описание мобильного устройства.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного, а также установили лиц, причастных к совершению преступления.В короткий срок полицейские установили личность подозреваемого в совершении грабежа. Им оказался 25-летний житель Самарской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.