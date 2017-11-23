В Самаре производили суррогатный алкоголь

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Как сообщалась ранее в ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задокументировали факт реализации фальсифицированной алкогольной продукции гражданином одной из соседних республик, не зарегистрированным на территории России.В результате расследования уголовного дела при силовой поддержке спецназа Росгвардии проведены обыски в гаражных массивах и жилых помещениях.Полицейскими изъято более 14 тысяч литров спиртосодержащей продукции и суррогатного алкоголя различного наименования. По подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое жителей одной из соседних республик 1970 и 1968 годов рождения и трое местных жителей 1981, 1970 и 1967 годов рождения.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает облМВД.