В Самаре преступник, обрезавший провода интернета, пойман по видеозаписям

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В течение месяца злоумышленник резал провода Интернет-провайдеров, оставаясь неуловимым. По видеозаписям полицейские вычислили его и поймали с поличным.На записях видно, как мужчина приходил в дом с черным пакетом, в нем он хранил инструменты. Дожидаясь, когда дверь подъезда откроется, проникал внутрь, срезал провода и исчезал в просторах города. Приоритетным для «похитителя интернета» стал Промышленный район города, в нем и патрулировали улицы. Как только пропал интернет еще в одном доме, мужчину арестовали с поличным. К этому моменту он порезал провода в более чем 20 домах по городу.Удивительный факт, что порча имущества провайдеров была не ради цветного металла, провода мужчина не забирал, а просто их обрезал.Выяснить, что именно побудило его испортить жизнь нескольким сотням пользователей Интернета, предстоит правоохранителям, сообщает НП Безопасный дом.