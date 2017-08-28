В Самаре пресекли деятельность игорного клуба

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Полицейские получили информацию о том, что в одном из помещений, расположенных в Советском районе города, функционирует нелегальный интернет-клуб с доступом к программам-эмуляторам азартных игр. В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование в количестве 22 мониторов и 16 системных блоков.По имеющейся информации, нелегальную деятельность организовала местная жительница 1997 года рождения. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.