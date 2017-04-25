В Самаре преподавателя вуза оштрафовали на 150 тысяч за взятки

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса 19 мая 2016 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 51000 рублей заместитель заведующего кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики» Шевченко Геннадий Николаевич, 1949 г.р. Установлено, что указанные денежные средства были переданы Шевченко старостой 1 курса факультета заочного образования учебного заведения за совершение в пользу 17 студентов незаконных действий в виде предоставления ответов на контрольные работы и экзаменационные тесты по одной из учебных дисциплин.В ходе проведения следственных действий в рабочем кабинете Шевченко дополнительно обнаружены и изъяты документы, отражающие права собственности указанного лица на недвижимое имущество в виде 6 земельных участков, 3 трехкомнатных квартир, 7 гаражей, 5 единиц автотранспортных средств и наличные29 марта 2017 года приговором Октябрьского районного суда г.Самары Шевченко определено наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей.Приговор вступил в законную силу.