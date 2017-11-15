В Самаре поощрили сотрудников СОБР Росгвардии, задержавших особо опасных преступников

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В Самаре заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии по работе с личным составом полковник Алияр Абдуллаев вручил троим сотрудникам СОБР «Омега» грамоты начальника Управления Росгвардии по Самарской области.Офицеры специального подразделения оказали силовую поддержку сотрудникам полиции и следственного комитета в ходе задержания организованной группы, члены которой подозреваются в совершении серии вооруженных нападений на коммерческие банки. При этом во время одного из разбоев был застрелен охранник финансового учреждения. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, превысил 20 миллионов рублей.Поскольку имелась вероятность того, что подозреваемые имеют при себе оружие, бойцам спецназа необходимо было тщательно спланировать операцию, чтобы помешать его применить, и обезопасить жителей областного центра. Сотрудники СОБР задержали мужчин практически одновременно в разных частях г. Самары. Задержание стало для них полной неожиданностью, оказать сопротивление злоумышленники не успели.В ходе обыска, проведенного в гараже одного из задержанных, сотрудниками правоохранительных органов обнаружен большой схрон, в котором находились автоматы, пистолеты, гранаты, взрывчатые вещества, детали для огнестрельного оружия, в том числе для бесшумной стрельбы, большое количество патронов, а также маски и одежда подозреваемых.В настоящее время сотрудники Следственного управления СК России по Самарской области продолжают расследование уголовного дела, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.