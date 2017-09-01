В Самаре полицейского обвинили в превышении должностных полномочий
1 сентября 2017 13:53
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Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2017 год подозреваемый совершил действия, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, направленные на занятие проституцией двух женщин.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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