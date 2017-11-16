Я нашел ошибку
Главные новости: 
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку Ее переправили через Волгу и передали врачам.
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям.
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса
Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию В него вошли 32 команды.
Сформирован окончательный список сборных, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков Подозреваемые являются родственниками.
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков
Наука – промышленности и сервису Под таким названием в ПВГУС состоится Международная научно-практическая конференция.
Наука – промышленности и сервису
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского Награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля.
Путин наградил экс-губернатора Меркушкина орденом Александра Невского
Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива Погибли шесть человек.
Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива
Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти
сегодня  Четверг, 16 ноября, 10:16
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 60.25
0.63
EUR 71.17
1.49
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков

16 ноября 2017 09:37
70
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков Подозреваемые являются родственниками.
Подозреваемые являются родственниками.

У полицейских в Самаре появилась информация о причастности мужчины 1971 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств на территории Самары.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейские задержали в Красноглинском районе, 46-летнего жителя Самары. В ходе личного досмотра сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли из сумки задержанного более 500 граммов неустановленного вещества. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - N-метилэфедроном. Было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что родственник задержанного, возможно, также причастен к сбыту наркотиков. Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали 27 летнего молодого человека по месту его жительства. В присутствии понятых стражи правопорядка провели обыск квартиры, расположенной в одном из домов на улице Солнечной, в ходе которого обнаружили и изъяли вещество, содержащее производное наркотического средства N – метилэфедрона массой более 1200 грамм, а также средства сотовой связи и другую технику, предположительно, посредством которых злоумышленниками осуществлялся незаконный сбыт наркотиков.

В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. По данным сотрудников полиции, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 ноября 2017  18:55
Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В Новокуйбышевске группа лиц пыталась сбыть наркотик, путем «закладок»
Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.   Закон
245
15 ноября 2017  15:59
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив людей в форме, явно занервничал и, оглядываясь по сторонам, выбросил небольшой сверток из кармана одежды на асфальт, после чего попытался скрыться.
В Безенчукском районе полицейские изяли у молодого человека героин
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив людей в форме, явно занервничал и, оглядываясь по сторонам, выбросил небольшой сверток из... Закон
165
15 ноября 2017  14:20
Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и постановлено отбывать основное наказание в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осуждены подстрекатели и пособники заказного убийства заместителя казачьего атамана
Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и постановлено отбывать основное наказание в исправительной колонии... Закон
165
15 ноября 2017  00:35
37-летний житель соседней республики обвиняется в разбое и убийствах.
В Самаре под суд пойдет убийца пожилых женщин
37-летний житель соседней республики обвиняется в разбое и убийствах. Закон
578
14 ноября 2017  19:31
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.
Роскомнадзор призвал запретить детям Touch ID и Face ID
 Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.  Закон
249
14 ноября 2017  15:17
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.  Закон
256
13 ноября 2017  16:44
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.
В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.  Закон
337
Весь список
Происшествия
16 ноября 2017  09:59
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку Ее переправили через Волгу и передали врачам.
Из Рождествено спасатели эвакуировали потерявшую сознание девушку
Ее переправили через Волгу и передали врачам. Происшествия
22
15 ноября 2017  20:28
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на переходе по улице Некрасовской водитель ВМW X5 сбил женщину с 5-месячным сыном на руках
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.  Происшествия
328
15 ноября 2017  17:42
Если не видно бордюров, то проезжать по ней лучше не стоит.
В Тольятти на улице Карбышева образовалась огромная лужа, которую водители пытаются «переплыть» на своих автомобилях
 Если не видно бордюров, то проезжать по ней лучше не стоит.  Происшествия
185
Весь список
Криминал
16 ноября 2017  09:37
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков Подозреваемые являются родственниками.
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков
Подозреваемые являются родственниками. Криминал
69
15 ноября 2017  14:00
Россиян предупредили о новом виде банковского мошенничества в соцсетях Злоумышленники занимаются мониторингом групп банков в социальных сетях и ищут потенциальных жертв.
Россиян предупредили о новом виде банковского мошенничества в соцсетях
Злоумышленники занимаются мониторингом групп банков в социальных сетях и ищут потенциальных жертв. Криминал
269
15 ноября 2017  12:37
Тольяттинца обвинили в очередном эпизоде мошенничества Он взял в аренду иномарку и через несколько месяцев мужчина продал транспортное средство третьим лицам.
Тольяттинца обвинили в очередном эпизоде мошенничества
Он взял в аренду иномарку и через несколько месяцев мужчина продал транспортное средство третьим лицам. Криминал
151
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4320
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1575
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8457
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2337
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9261
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2729
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1325
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1666
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1561
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1308
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2939
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2757
Весь список

Мероприятия
В СамГТУ прошла традиционная встреча руководителей энергокомпаний с будущими энергетиками
В Кинеле состоялся областной праздник «Отец. Отчество. Отечество»
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
Весь список
Популярное
за сегодня

Владимир Путин утвердил 24 показателя эффективности региональных органов власти

202

Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу

139

Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников

134
за неделю

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1519

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1496

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1489
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда