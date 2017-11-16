В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков
16 ноября 2017 09:37
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У полицейских в Самаре появилась информация о причастности мужчины 1971 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств на территории Самары.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские задержали в Красноглинском районе, 46-летнего жителя Самары. В ходе личного досмотра сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли из сумки задержанного более 500 граммов неустановленного вещества. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - N-метилэфедроном. Было возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили, что родственник задержанного, возможно, также причастен к сбыту наркотиков. Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали 27 летнего молодого человека по месту его жительства. В присутствии понятых стражи правопорядка провели обыск квартиры, расположенной в одном из домов на улице Солнечной, в ходе которого обнаружили и изъяли вещество, содержащее производное наркотического средства N – метилэфедрона массой более 1200 грамм, а также средства сотовой связи и другую технику, предположительно, посредством которых злоумышленниками осуществлялся незаконный сбыт наркотиков.
В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. По данным сотрудников полиции, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, сообщает облМВД.
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