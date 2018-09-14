В Самаре полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца и посетительницу в магазине

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После чего похитил из кассы деньги в сумме 2 000 рублей и скрылся.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска задержали мужчину в одном из сел Волжского района Самарской области.В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области