В Самаре полицейские нашли незаконное казино

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Правоохранители получили информацию о том, что в одном из помещений, расположенных в доме на улице Гагарина в Самаре, функционирует игорное заведение. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.С места происшествия полицейские изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в Интернет для получения доступа к азартным играм, а также опросили лиц, находившихся в помещении. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработный житель Самарской области 1992 года рождения.Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.