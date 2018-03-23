В Самаре полицейские, во время обыска в квартире, обнаружили почти 1,5 кг героина

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В ходе обыска полицейские в кухонном шкафчике рядом с продуктами питания, в женской сумочке обнаружили и изъяли 1 464,01 грамма героина, который, предположительно, предназначался для дальнейшего сбыта через так называемые «закладки». Часть запрещенного вещества, а именно 303,36 грамма, уже была расфасована на партии по 10 граммов.По предварительным данным, мужчина (1984 года рождения) занимался "расфасовкой" крупных партий наркотика на более мелкие, еще двое - мужчины 1978 и 1980 годов рождения организовывали «закладки», а женщина 1986 года рождения являлась "оператором".В настоящее время в отношении четырех предполагаемых участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области