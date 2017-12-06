В Самаре подросток в ходе игры травмировал другого
6 декабря 2017 10:29
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Травму подросток 2001 года рождения получил во время спортивной игры, организованной во дворе дома на улице Металлургической. Компанию 15-летнему парню составляли его друзья.
Установлено, что во время игры один из участников – житель Самары 2000 года рождения, нанес удар своему 15-летнему оппоненту. Как впоследствии показала экспертиза, в результате инцидента пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В содеянном 17-летний подозреваемый признался.
На днях в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает облМВД. Ведется следствие.
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