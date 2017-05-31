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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избили кондуктор и водитель, и задержала полиция

31 мая 2017 12:57
1529
В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избил кондуктора и водитель, и задержала полиция
Там он провел более 5 часов.

Дикий случай произошёл вчера с пенсионером Николаем Ухоботиным, сообщает blog-matveev.livejournal.com. На 70 автобусе, принадлежащем "Самараавтогаз", у пенсионера кончились на социальной карте поездки. На остановке "Парк Победы" кондуктор потребовала от него выйти, пенсионер отказался. Тгда по словам Николая Владимировича кондуктор с водителем набросились на него с кулаками, выбросили в окно его сумку, а из кармана вытащили все его деньги- около 2 тыс.рублей. На крики пассажиров, вступившихся за пенсионера, подошел проходивший мимо патруль полиции.

В итоге пенсионера задержали по заявлению кондуктора, доставили в ОП Советского района, где он провел более 5 часов, 15 до 20 вечера. Пенсионера решили задержать в камере до утра, но тут его увидел знакомый сотрудник полиции, и его отпустили домой. Николай Владимирович находится в шоковом состоянии, и сейчас поехал на Лунную снимать побои.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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