В Самаре пенсионер получил ножевое ранение от 28-летнего собутыльника в собственном доме
11 октября 2018 14:29
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В ходе работы полицейские выяснили, что 61-летний мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки вместе с 28-летним приятелем. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, закончившийся для хозяина квартиры ножевым ранением.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан полицейскими. По данным полиции, он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование. Нож, которым злоумышленник нанес ранение потерпевшему был изъят правоохранителями в ходе досмотра.
В настоящий момент по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 10 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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