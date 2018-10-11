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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре пенсионер получил ножевое ранение от 28-летнего собутыльника в собственном доме

11 октября 2018 14:29
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По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование.
Сотрудникам полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении местного жителя 1957 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.

В ходе работы полицейские выяснили, что 61-летний мужчина, находясь у себя дома распивал спиртные напитки вместе с 28-летним приятелем. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, закончившийся для хозяина квартиры ножевым ранением.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан полицейскими. По данным полиции, он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование. Нож, которым злоумышленник нанес ранение потерпевшему был изъят правоохранителями в ходе досмотра.

В настоящий момент по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 10 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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