В Самаре осуждена адвокат за дачу взятки должностному лицу

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Прокуратурой Промышленного района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Нины Бурыкиной, 1954 года рождения.Судом установлено, что Бурыкина, являясь адвокатом Коллегии адвокатов № 10, представляя интересы своего подзащитного, 03.08.2016, примерно в 14.15 часов, передала лично взятку в виде денежных средств в сумме 212000 рублей, то есть в крупном размере, судебному приставу-исполнителю за составление 106 фиктивных актов о совершении исполнительских действий, после чего была задержана на месте происшествия сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его стороны.Суд назначил ей лишение свободы сроком 5 лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без дополнительных видов наказания, сообщает сайт облпрокуратуры.