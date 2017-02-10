В Самаре оперативники предотвратили кражу из автомобиля

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Из материалов уголовного дела следует, что 28-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 припарковал его около дома на улице Земеца в Самаре. Оставив в салоне машины на видном месте ценные вещи, мужчина ушел. Как оказалось в дальнейшем, этим обстоятельством воспользовался злоумышленник. Разбив стекло передней левой двери, он проник в автомобиль и попытался похитить находившиеся там сотовый телефон, видеорегистратор, антирадар и автомагнитолу.Довести преступный умысел до конца помешали полицейские. Осуществлявшие скрытое патрулирование стражи правопорядка услышали звук сработавшей автомобильной сигнализации и увидели человека, отбегающего от припаркованной машины. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По информации полицейских, 29-летний подозреваемый проживает в Самаре, ранее он привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи, сообщает облМВД.