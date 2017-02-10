В Самаре насильник над 17-летней девушкой отправится в колонию на 11 лет

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В Самаре вынесен приговор Евгению Самсонику. По версии следствия, 9 октября 2016 года в дневное время Самсоник, находясь около заброшенного дома по улице Запорожской в Советском районе города Самары, совершил нападение на 17-летнюю девушку – ударил ее твердым тупым предметом по голове, а затем завел в дом, где совершил ее изнасилование. После этого злоумышленник похитил мобильный телефон потерпевшей и скрылся с места совершения преступления.Преступление было раскрыто в течение первых дней с момента его совершения.Приговором суда Самсонику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.