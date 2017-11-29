В Самаре мужчину убили строительным блоком по голове

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В полицию областного центра поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина, имеющий регистрацию на территории Самарской области, долгое время не выходит на связь. Мужчина в последнее время проживал на территории Самары. Было установлено, что 5 сентября его видели на территории Красноглинского района. Сотрудники уголовного розыска собрали сведения о тех, с кем пропавший в последний раз виделся. При общении с данными гражданами выяснить возможное местонахождение мужчины не удалось.Однако по результатам разговора у полицейских появились подозрения о том, что знакомые разыскиваемого что-то скрывают. При проверке предположения подтвердились. Из собранных материалов следовало: 5 сентября 34-летний мужчина на одном из земельных участков в Красноглинском районе распивал спиртные напитки в компании своих знакомых – жителей Самары 1977,1983 и 1991 годов рождения. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, во время которого потерпевшему нанесли удар строительным блоком по голове. Впоследствии тело погибшего было вывезено и спрятано в лесополосе, расположенной на территории Красноярского района. При проверке последнее обстоятельство подтвердилось. Подозреваемые не стали отрицать своей вины.По данным полиции, старшие из подозреваемых ранее к уголовной ответственности не привлекались, младший – житель Самары 1991 года рождения, был неоднократно судим, сообщает облМВД.Об убийстве возбуждено уголовное дело.