В Самаре мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее тело и спрятал на балконе

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Прибывшие стражи правопорядка застали хозяина квартиры дома. Полицейские обнаружили на балконе его квартиры труп женщины без обеих ног. В ходе опроса мужчина рассказал оперативникам, что 15 дней назад распивал спиртные напитки со своей сожительницей - женщиной 1982 года рождения. Между ними возникла ссора, и он ее убил. После этого с целью сокрытия преступления частично расчленил ее тело и спрятал на балконе. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудники органов внутренних дел установили, что 47-летний мужчина нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности.По статье «Убийство» в Следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины случившегося. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.