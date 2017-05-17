В Самаре мужчина пытался ограбить супермаркет на продукты и бытовую химию

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Вечером в торговую точку зашел мужчина. Взяв необходимые товары и положив их в пакет, посетитель решил покинуть магазин, не оплатив покупку. Заметив это, работники супермаркета задержали злоумышленника и позвонили в полицию. Через несколько минут участковые уполномоченные полиции, находившиеся недалеко от места происшествия, прибыли по указанному адресу и задержали подозреваемого.

В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка установили, что добычей задержанного посетителя стали продукты питания и бытовая химия общей стоимостью более 2700 рублей.

По данным полицейских, мужчина 1979 года рождения проживает в Самаре, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.