В Самаре мужчина похитил из квартиры электроинструменты и бытовую технику

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Преступление было совершено в жилом доме, расположенном на улице Оружейной в Куйбышевском районе Самары. Неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда электроинструмент, DVD-плейер и сабвуфер. Обнаружив кражу, потерпевшая – женщина 1961 года рождения, сообщила о случившемся в полицию. Дежурный направил на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны.Прибывшие сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что в подъезде дома, где произошло преступление, установлена видеокамера. Выяснив, где находится архив записей, стражи правопорядка определили внешность мужчины, предположительно, совершившего кражу. Его приметы патрульные передали дежурному, а он, в свою очередь, направил ориентировку другим экипажам.Некоторое время спустя на улице Лысвенской сотрудники Росгвардии заметили мужчину, приметы которого совпадали с внешностью разыскиваемого злоумышленника. Стражи правопорядка задержали жителя областного центра 1984 года рождения. Патрульные вызвали коллег из полиции и передали им задержанного. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.