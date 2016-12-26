В Самаре мужчина избил сожительницу, та попала в больницу

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Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Ставропольской в Промышленном районе областного центра. В полицию из больницы сообщили, что к ним доставлена женщина 1984 года рождения. Врачи диагностировали у женщины травмы, характерные для нанесения побоев.Полицейские выяснили, что пострадавшая проживает в данной квартире вместе с мужчиной 1985 года рождения. Из собранных оперативниками материалов следует, что между сожителями произошла ссора. Задержанный местный житель подозревается в том, что в ходе конфликта избил свою оппонентку.В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает облМВД.