В Самаре мошенники убеждали пожилых людей, что на них наложена порча
4 ноября 2018 10:55
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В полицию с заявлением обратилась 81-летняя жительница Промышленного района. По словам потерпевшей, она стала жертвой крупной аферы. Когда пенсионерка направлялась к своему дому, расположенному на ул. Ташкентской, к ней подошли две незнакомые женщины, на вид которым было около 40 лет, и одна из них сообщила, будто бы видит на пожилом человеке «порчу». Если её срочно не снять, можно умереть. Далее последовало предложение «снять порчу» совершенно бесплатно. Всё, что происходило потом, потерпевшая помнит не очень хорошо. В итоге пожилая женщина привела «целительницу» и сопровождавшую её даму к себе в квартиру и вытащила из укромного места все свои сбережения «на чёрный день» в сумме 200 тысяч рублей. Злоумышленница сообщила, что с деньгами нужно провести ритуал, и начала заворачивала банкноты в газету. Сообщив, что теперь всё в порядке, гости удалились. А когда хозяйка развернула газетный свёрток, то обнаружила, что денежные знаки там не настоящие, а билеты «Банка приколов». Когда обманщицы успели их подменить, пенсионерка не видела. Но 200 тысяч для нее - очень значительная сумма.
Через день, 17 октября, в отдел полиции № 9 Управления МВД по г. Самаре обратилась ещё одна 76-летняя пенсионерка, ставшая жертвой аналогичного мошенничества со «снятием порчи». Женщина, проживавшая на пр. К. Маркса в Железнодорожном районе, передала аферисткам более 700 тысяч рублей. Точнее, преступление было совершено 16-го, но обманщицы велели кулёк с деньгами не разворачивать до завтра. Поэтому билеты "Банка приколов" потерпевшая обнаружила только на следующий день, поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.
Два похожих противоправных деяния за короткий промежуток времени и совпадающее описание подозреваемых женщин позволило сделать предположение, что это серия мошенничеств. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что предполагаемых преступников четверо - двое мужчин и столько же женщин. Передвигаются они по городу на автомобиле марки ВАЗ-2114. Выявлены места их наиболее частого появления, где и проводилось оперативное мероприятие - «наблюдение». Ситуация проанализирована и составлены квадраты их наиболее частого появления.
Полицейские обнаружили в потоке транспорта разыскиваемый автомобиль. Началось преследование. Подозреваемые пытались скрыться. Для остановки данного транспортного средства были задействованы сотрудники ДПС ГИБДД.
Так получилось, что в тот момент в машине находились только двое мужчин. Давать какие-либо показания они отказались. В ходе дальнейшей работы установлено место их проживания. В Самаре все четверо снимали квартиру, в которой и были задержаны сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Самаре и ОП № 2 две подозреваемые женщины в возрасте 48 и 43 лет, одна из них оказалась гражданкой соседней страны. В ходе обысков были изъяты билеты «Банка приколов».
Как установлено, это две семейные цыганские пары, зарегистрированные не в самарском регионе. Один мужчина, по предварительным данным, играл роль водителя, второй - охранника. В Самару они приехали на несколько дней. Квартиру сняли до 19-го октября, после чего якобы собирались покинуть город. Самарские полицейские сработали очень оперативно. Ещё несколько часов, и вся криминальная компания скрылась бы в неизвестном направлении.
Обе потерпевшие опознали подозреваемых женщин. Кроме того, имеются и другие доказательства по делу. В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в двух следственных подразделениях по Промышленному и Железнодорожному районам. Не исключено, что самарские эпизоды не единственные в их криминальной жизни. Подозреваемые заключены под стражу.
Сотрудники полиции напоминают: старайтесь не вступать в диалог с людьми, которые на улице обращаются к вам и сообщают о том, что на вас наложена порча, сообщает облМВД.
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