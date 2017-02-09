Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе форума презентации ведущих отельеров, авиакомпаний, национальных офисов по туризму.
В Самаре пройдет региональный туристический форум «Туризм – перспективы и возможности 2017»
В Самаре выделили средства на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе
В Самаре выделили средства на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе
Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз
Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз
Сташенков
Дмитрий Сташенков: «Эти документы буквально спасли из огня — там содержится информация о раскопках средневекового могильника в районе Барбошиной поляны».
Надо помнить, что, в первую очередь, люди задыхаются от дыма.
МЧС: Если в квартире начался пожар, надо немедленно спасаться от дыма
Она решила написать книгу для самых маленьких
В Самаре семилетняя девочка живёт квартире с настоящей волчицей и даже пытается её дрессировать
Мальчика положили в больницу с ОРВИ и высокой температурой.
В Богатовском районе 4-летний мальчик умер в больнице после простуды
Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.
Прокуратура Самары выявила в четырех районах города несанкционированные свалки
сегодня  Четверг, 9 февраля, 14:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/02:
USD 59.51
0.32
EUR 63.45
0.21
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре мошенник выдавал себя за начальника несуществующего отдела энергокомпании

9 февраля 2017 13:55
32
Так он поступал, чтобы получить бесплатное проживание в гостиницах и санаториях.

6 февраля 2017 года «Т Плюс Самара» подало заявление о возбуждении уголовного дела по статье попытка мошенничества в отношении самарца - Павла Т. На его счету как минимум два эпизода, когда он выдавал себя за начальника несуществующего отдела энергокомпании, чтобы получить бесплатное проживание в гостиницах и санаторных учреждениях.

Летом 2015 года менеджерам туристической организации «Д..айн» предприимчивый псевдосотрудник сообщил, что планируется корпоративное мероприятие руководства «Т Плюс», и даже договорился о бронировании через эту фирму 17 номеров в одном из элитных отелей. Позже он отказался от бронирования, сославшись на болезнь руководителя компании. Туристическая фирма понесла убыток от оплаты брони в размере 30% от стоимости услуг отеля.

В конце 2016 года Павел Т. начал вести переговоры с одним из санаториев в Ессентуках для заключения корпоративного договора на восстановительное лечение 150 сотрудников «Т Плюс Самара» в год. Естественно, что никаких полномочий на эти переговоры у Павла Т. быть не могло, корпоративное мероприятие в отеле и массовое оздоровление сотрудников в Ессентуках компанией не планировалось.

В каждом из случаев псевдоагент энергокомпании, естественно, приезжал на ознакомительную поездку для переговоров с бесплатным проживанием, питанием, что и было целью мошенничества.

Неизвестно, сколько таких приятных с точки зрения Павла Т. ознакомительных поездок было проведено всего, но в Ессентуках обман был раскрыт сотрудником санатория, а предприимчивый псевдоначальник несуществующего отдела непроизводственного и социального обеспечения «Т Плюс Самара» был вынужден оплатить свое проживание в санатории и пройти опрос сотрудников Отдела МВД России по городу Ессентуки.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против Павла Т. по статье «покушение на мошенничество». Вполне возможно, что в ходе расследования выявятся и другие эпизоды «ознакомительных круизов» этого «сына лейтенанта Шмидта», пишет Т Плюс.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 февраля 2017  13:12
На ул. Победы в Самаре из гостиницы изъяли 76 литров алкоголя
На ул. Победы в Самаре из гостиницы изъяли 76 литров алкоголя
На продажу спиртного не было лицензии. Закон
52
8 февраля 2017  19:33
Он прошел государственную регистрацию в качестве главы фермерского хозяйства, предоставив фиктивные документы.
Лже-фермер из Самарской области пойдет под суд за мошенничество
Он прошел государственную регистрацию в качестве главы фермерского хозяйства, предоставив фиктивные документы.  Закон
221
8 февраля 2017  17:40
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту слива в почву отходов серной кислоты
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.   Закон
248
8 февраля 2017  17:21
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.
В Отрадном мужчина, который умышленно наехал на автомобиле на своего знакомого, будет отвечать перед судом
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.  Закон
258
8 февраля 2017  14:59
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Самаре судебный пристав осужден за махинации с квартирой должницы
 Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего... Закон
168
8 февраля 2017  13:52
За невозвращение кредита у самарчанки арестовали автомобиль
За невозвращение кредита у самарчанки арестовали автомобиль
Иномарку могут продать на торгах в счет погашения долга. Закон
568
8 февраля 2017  13:46
На ул. Галактионовской в Самаре снова продавали алкоголь с нарушениями
На ул. Галактионовской в Самаре снова продавали алкоголь с нарушениями
В июне полиция уже уличила в этом владельца торговой точки. Закон
103
Весь список
Происшествия
9 февраля 2017  13:49
Хозяину одной из собак, загрызших девочку на Урале, предъявили обвинение
Хозяину одной из собак, загрызших девочку на Урале, предъявили обвинение
Девочка каталась на горке, и в этот момент на нее накинулись две охотничьи собаки. Происшествия
35
9 февраля 2017  13:32
В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста
В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста
Водитель сам смог обратиться в больницу. Происшествия
218
9 февраля 2017  13:24
На Мехзаводе в Самаре на девочку упала сосулька
На Мехзаводе в Самаре на девочку упала сосулька
Врачи увезли пострадавшую в больницу. Происшествия
85
Весь список
Криминал
9 февраля 2017  13:55
В Самаре мошенник выдавал себя за начальника несуществующего отдела энергокомпании
В Самаре мошенник выдавал себя за начальника несуществующего отдела энергокомпании
Так он поступал, чтобы получить бесплатное проживание в гостиницах и санаториях. Криминал
30
9 февраля 2017  12:53
У тольяттинки украли иномарку Mazda
У тольяттинки украли иномарку Mazda
За преступление задержан безработный, он успел продать автомобиль. Криминал
62
9 февраля 2017  09:44
На нетрезвого водителя в Самаре завели уголовное дело
На нетрезвого водителя в Самаре завели уголовное дело
Ранее за такое же нарушение мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав. Криминал
83
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1015
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
657
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4830
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1827
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2415
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1517
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1226
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2383
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2191
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11387
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9321
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5719
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет региональный туристический форум «Туризм – перспективы и возможности 2017»
В Тольятти готовятся к проведению сразу двух крупных спортивных мероприятий
На берегах Невы и Волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре семилетняя девочка живёт квартире с настоящей волчицей и даже пытается её дрессировать

987

Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз

645

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

293
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5410

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5173

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4260
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда