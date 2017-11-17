В Самаре ликвидировали наркопритон
17 ноября 2017 11:28
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В полицию поступила информация, о том, что житель Самары в квартире одного из дома по улице Севастопольской организовал наркопритон. Как установили сотрудники полиции, местный житель 1982 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.
При проведении обыска сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемого к организации наркопритона - ингредиенты для приготовления наркотических средств, посуда и шприцы с остаточными следами наркотика, а в квартире находилось 4 человека в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к сбыту героина.
Возбужденны уголовные дела, сообщает облМВД.
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