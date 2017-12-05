В Самаре изъяли более 500 литров нелегального алкоголя

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В Самаре задокументировали факт оптовой реализации местным жителем 1986 года рождения фальсифицированной алкогольной продукции без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных, на общую сумму более 100 тысяч рублей.Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, в котором злоумышленник осуществлял продажу и хранение товара. Из помещения стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 500 литров. Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу.Также стражами правопорядка была обнаружена принадлежащая злоумышленнику автомашина «ГАЗ 2705», при помощи которой, предположительно, осуществлялась транспортировка товара.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, сообщает облМВД.