В Самаре из магазинов пытались похитить алкоголь и шашлык

162

Один из фактов открытого хищения товара из торговой точки был зафиксирован в Красноглинском районе областного центра. Из материалов уголовного дела следует, что 19 августа несовершеннолетняя жительница Самары открыто похитила одну бутылку алкогольного напитка из магазина, расположенного в поселке Мехзавод. Девушку 2002 года рождения задержали сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.Аналогичное преступление задокументировано сотрудниками органов внутренних дел в Кировском районе Самары. На улице Свободы в одном из супермаркетов открыто похитили три пакета с шашлыком. Подозреваемому в совершении преступления не удалось уйти с места преступления со своей добычей. О подозрительном покупателе в торговом зале в полицию сообщили бдительные работники магазина. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что предполагаемым злоумышленником оказался житель одного из районов г. Самары. Молодой человек 1994 года рождения несколько лет назад уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.По результатам проверок в обоих случаях было принято решение о возбуждении уголовных дел о грабеже, сообщает облМВД.