В Самаре из конюшни похитили четырех породистых лошадей
1 сентября 2017 12:52
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Из конюшни в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, сообщает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа на улице Халиловской. Неизвестные проникли на частную территорию и вывели четырех лошадей из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца.
Некоторых животных использовали для тренировок в конном клубе.
– Увели орловского рысака, русскую рысачку, американку и ахалтекинского жеребёнка. Все лошади породистые и дорогие. Их до сих пор не нашли, – рассказала 63.ru тренер конного клуба Вера Лобкарева.
По ее словам, преступники срезали амбарные замки, перекусили инструментами цепи и проникли на территорию конюшни. Они приманили животных, вывели из загона и погрузили в машину. В конюшне остались только пони. Возле места происшествия были обнаружены следы автомобильных шин.
Владелец лошадей обратился в полицию, однако он не верит, что его питомцев найдут.
– Возможно, животные находятся в ближайших поселках, так как их вряд ли могли увезти далеко. Мы просим откликнуться всех, кто владеет информацией, – пояснила Вера Лобкарева.
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