В Самаре ищут вора, крадущего пожертвования из ветклиник и детского центра
8 февраля 2017 10:51
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Самарские полицейские просят откликнуться возможных свидетелей преступления. С помощью очевидцев стражи порядка рассчитывают найти подозреваемого в хищении денежных средств. По предварительной версии, к случившемуся может иметь отношение мужчина, изображенный на фотографии.
Сотрудникам МВД 1, 2 и 3 февраля поступило несколько сообщений о пропаже пожертвований из двух ветеринарных клиник и одного детского центра, расположенных в Самаре. Общую сумму похищенных средств установить не удалось, пишет 63.ru.
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Полицейские просят всех, кому известна его личность или местонахождение, сообщить по телефону 020 или 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции можно через «Мобильное приложение МВД России». Правоохранители гарантируют конфиденциальность всем обратившимся.
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