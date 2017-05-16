В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард

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Сотрудниками полиции за совершение грабежа, произошедшего 14 мая 2017 года в 12:30, в помещение ломбарда, расположенного на проспекте Масленникова разыскиваются трое мужчин.Приметы подозреваемых:1. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные.Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы «Nike»), на голове бейсболка с надписью «Reebok».2. На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие.Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.3. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения.Был одет в черную толстовку «adidas» с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем узнавшим разыскиваемых мужчин, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 - уголовный розыск, (846) 373-76-40 - дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре, либо по телефону 020 или 102 (с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.