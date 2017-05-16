Я нашел ошибку
Главные новости: 
Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi Ракету запустила компания Илона Маска SpaceX
Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi
В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард Конфиденциальность гарантируется.
В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард
Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам
Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам
На колесо обозрения в самарском парке Гагарина денег взаймы давать не хотят
На колесо обозрения в самарском парке Гагарина денег взаймы давать не хотят
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Самарская область потеряла даже низкую устойчивость
Самарская область потеряла даже низкую устойчивость
В зале Самарской кирхи состоится концерт Ольги Качановой и Вадима Козлова Мероприятие пройдет в среду 31 мая.
В зале Самарской кирхи состоится концерт Ольги Качановой и Вадима Козлова
Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре сгорели четыре машины
Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре сгорели четыре машины
сегодня  Вторник, 16 мая, 11:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/05:
USD 56.53
-0.63
EUR 61.84
-0.25
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард

16 мая 2017 11:30
25
В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард Конфиденциальность гарантируется.
Конфиденциальность гарантируется.

Сотрудниками полиции за совершение грабежа, произошедшего 14 мая 2017 года в 12:30, в помещение ломбарда, расположенного на проспекте Масленникова разыскиваются трое мужчин.

Приметы подозреваемых:

1. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные.

Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы «Nike»), на голове бейсболка с надписью «Reebok».

2. На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие.

Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.

3. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения.

Был одет в черную толстовку «adidas» с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем узнавшим разыскиваемых мужчин, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 - уголовный розыск, (846) 373-76-40 - дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре, либо по телефону 020 или 102 (с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 мая 2017  22:36
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества внесено представление.
Казачье общество «Клявлинское» установило шлагбаум перекрывающий доступ селян к реке
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества... Закон
183
15 мая 2017  21:25
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.
Тольяттинка собиралась через суд получить материальный ущерб по подложным документам
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.   Закон
166
15 мая 2017  19:49
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
На заместителя главы администрации Ставропольского района Тольятти заведено уголовное дело за получение взятки
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
184
15 мая 2017  17:02
Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 200 часов.
В Самаре матери-должницы по алиментам отправились на обязательные работы, они будут облагораживать родной район
Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 200 часов.  Закон
204
15 мая 2017  09:41
Житель Самарской области снова сел за руль пьяным
Житель Самарской области снова сел за руль пьяным
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Закон
455
14 мая 2017  18:37
Теплоход Costa Concordia перевернулся и сел на мель вблизи острова Джильо 13 января 2012 года. На его борту находилось 4,2 тыс. пассажиров.
Суд подтвердил приговор капитану Costa Concordia
Теплоход Costa Concordia перевернулся и сел на мель вблизи острова Джильо 13 января 2012 года. На его борту находилось 4,2 тыс. пассажиров.   Закон
230
14 мая 2017  10:39
19-летнего самарца задержали пьяным за рулем
19-летнего самарца задержали пьяным за рулем
В отношении молодого автолюбителя возбуждено уголовное дело. Закон
264
Весь список
Происшествия
16 мая 2017  10:35
Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре сгорели четыре машины
Ночью на ул. Стара-Загора в Самаре сгорели четыре машины
Устанавливают причину пожара. Происшествия
103
16 мая 2017  10:21
В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину
В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину
Пострадавших на «скорой» увезли в больницу. Происшествия
110
16 мая 2017  09:41
На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах
На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах
Горели крыша дома и надворные постройки. Происшествия
273
Весь список
Криминал
16 мая 2017  11:30
В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард Конфиденциальность гарантируется.
В Самаре ищут налетчиков, ограбивших ломбард
Конфиденциальность гарантируется. Криминал
8
16 мая 2017  10:55
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков
У него нашли «спайс» и отметки тайников. Криминал
85
15 мая 2017  17:23
Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.
Тольяттинец во время застолья нанес смертельные ножевые ранения родному брату
Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник... Криминал
173
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
502
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1124
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1284
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1476
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2776
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1659
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1466
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1096
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
600
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1007
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2243
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3263
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают в Самарскую кирху на концерт органной и камерной музыки И.С. Баха
В Самаре состоятся игры 1/4 финала межрегиональной лиги КВН «САМАРА»
В Самаре отметят День пионерии
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах

273

В Самаре впервые будет организовано праздничное шествие выпускников

269

Управляющие компании проводят рейды по проверке счетчиков в квартирах

178
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

4098

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3485

В Ставропольском районе на месте столкновения двух ВАЗовских автомобилей работали спасатели

2211
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Братчикова Татьяна Константиновна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда