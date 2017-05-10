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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя за рулем чужого авто

10 мая 2017 13:35
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В Самаре инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя за рулем чужого авто
Ранее мужчину уже судили.

Поздно вечером возле одного из домов, расположенных на улице Цеховой в Кировском районе Самары, инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-2107, за рулем которой находился нетрезвый мужчина. Во время составления административного протокола стражи правопорядка установили, что у нарушителя отсутствуют документы, подтверждающие право на управление транспортным средством. Также инспекторов насторожил тот факт, что левое переднее стекло автомашины было разбито.

При проверке государственного регистрационного знака сотрудники ГИБДД установили владельца транспортного средства и незамедлительно связались с ним по телефону. Хозяин автомобиля пояснил, что вечером оставил свой автомобиль во дворе дома на улице Олимпийской. Стражи правопорядка задержали мужчину, находившегося за рулем «семерки», и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что 27-летний самарец нигде официально не трудоустроен и ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По статье «Покушение на кражу», возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.


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