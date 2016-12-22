В Самаре инспекторы ДПС изъяли у пассажира автомобиля героин

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Вечером 19 декабря на улице Чекистов в Кировском районе областного центра инспекторы ДПС остановили автомобиль «Lada Granta», водитель которого совершил административное правонарушение. При составлении протокола полицейские заметили, что мужчина, находившийся на пассажирском сидении автомашины, заметно занервничал при виде людей в форме. Стражи правопорядка приняли решение провести личный досмотр пассажира.В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у мужчины порошкообразное вещество белого цветаРезультаты исследования показали, что изъятым является героин массой 3,25 грамма, что является крупным размером.Полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник 1987 года рождения проживает в Волжском районе, официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный рассказал, что нашел наркотик возле одного из домов, расположенных в поселке Энергетик.Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, откуда на самом деле у подозреваемого запрещенное вещество, сообщает облМВД.