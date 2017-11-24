В Самаре иностранец пытался дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику таможенной службы
24 ноября 2017 13:19
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Молодой человек 1994 года рождения, гражданин одной из соседних республик, пытался дать взятку в размере 25 тысяч рублей сотруднику таможенной службы за не документирование административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.24 «Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами» Кодекса об административных правонарушениях.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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