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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре грабители похитили продукты из магазинов

18 мая 2017 13:32
93
В Самаре грабители похитили продукты из магазинов
Оба подозреваемых ранее уже попадали под следствие.

Продукты питания и бытовые товары стали добычей двух злоумышленников. Одно из преступлений произошло в Самарском районе областного центра. В отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Самаре поступил сигнал о том, что в супермаркете на улице Льва Толстого мужчина пытался похитить товар. Для отработки полученного сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. По прибытию сотрудники полиции установили, что примерно в 18:35 в магазин зашел мужчина, который  долго ходил по торговому залу. На некоторое время он остановился возле прилавка с мясными изделиями. Схватив палку колбасы, посетитель побежал к выходу. Однако уйти далеко с добычей ему не удалось. Работники торговой точки вовремя заметили похитителя.

Полицейские  задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.  При установлении личности стало известно, что предполагаемый злоумышленник является 30-летним жителем Самары. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи. 

Похищенная палка колбасы была изъята.

Другой факт открытого хищения чужого имущества был зафиксирован на улице Владимирской. В вечернее время 43-летний местный житель открыто похитил из торговой точки продукты питания и бытовые товары. Задержал злоумышленника прибывший по сигналу экипаж патрульно-постовой службы полиции.  Похищенные товары были изъяты. Мужчина 1974 года рождения работает в одном из ЖЭУ г. Самары  и  не в первый раз попадает в поле зрения полиции: ранее он был судим за тайное хищение чужого имущества. 

В обоих случаях возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.


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Комментарии



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