В Самаре грабители похитили продукты из магазинов
18 мая 2017 13:32
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Продукты питания и бытовые товары стали добычей двух злоумышленников. Одно из преступлений произошло в Самарском районе областного центра. В отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Самаре поступил сигнал о том, что в супермаркете на улице Льва Толстого мужчина пытался похитить товар. Для отработки полученного сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. По прибытию сотрудники полиции установили, что примерно в 18:35 в магазин зашел мужчина, который долго ходил по торговому залу. На некоторое время он остановился возле прилавка с мясными изделиями. Схватив палку колбасы, посетитель побежал к выходу. Однако уйти далеко с добычей ему не удалось. Работники торговой точки вовремя заметили похитителя.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. При установлении личности стало известно, что предполагаемый злоумышленник является 30-летним жителем Самары. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи.
Похищенная палка колбасы была изъята.
Другой факт открытого хищения чужого имущества был зафиксирован на улице Владимирской. В вечернее время 43-летний местный житель открыто похитил из торговой точки продукты питания и бытовые товары. Задержал злоумышленника прибывший по сигналу экипаж патрульно-постовой службы полиции. Похищенные товары были изъяты. Мужчина 1974 года рождения работает в одном из ЖЭУ г. Самары и не в первый раз попадает в поле зрения полиции: ранее он был судим за тайное хищение чужого имущества.
В обоих случаях возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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