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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре грабитель похитил деньги из кассы магазина

4 ноября 2018 12:24
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В Самаре грабитель похитил деньги из кассы магазина
 Полицейские задержали 35-летнего жителя Чапаевска. 

В полицию с сообщением о грабеже обратился работник магазина, расположенного на улице Бакинская. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Заявительница рассказала, что на глазах у персонала торговой точки из кассы неизвестный похитил денежные средства. По словам женщины, все произошло неожиданно. Продавец ненадолго отвернулась от своего рабочего места, чем воспользовался один из посетителей магазина. Услышав шорохи, женщина увидела, что незнакомец достает деньги их кассы. Работница магазина закричала, чем спугнула подозреваемого. Он сразу же выбежал из торговой точки. По данным полицейских, добычей злоумышленника стали 7000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что грабитель скрылся с места происшествия на автомобиле и может находиться на территории одного из городов Самарской области. 

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 35-летнего жителя Чапаевска. Мужчина признался в содеянном. В ходе опроса он рассказал, что приехал в областной центр в погоне за наживой. В магазине, расположенном на улице Бакинская, его внимание привлек кассовый аппарат, стоявший на расстоянии вытянутой руки, и денежные средства в нем. Когда работница торговой точки отвлеклась, он начал осторожно по одной купюре вытаскивать из кассы деньги. Заметили его, когда в руках оказалось порядка 7 тысяч рублей, после этого он поспешил скрыться. Похищенные деньги впоследствии подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, предполагаемый злоумышленник не в первый раз попадает в поле зрения полиции: ранее он привлекался к уголовной ответственности, сообщает облМВД.
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