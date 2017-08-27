В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя

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В квартире дома на улице Вольской в отношении хозяина жилплощади и его гостя было совершено разбойное нападение. Работая на месте происшествия, сотрудники полиции установили подробности случившегося. Оказалось, что в тот день хозяин квартиры – 31-летний мужчина, позвал в гости своих знакомых. Встреча сопровождалась распитием спиртных напитков. Примерно в три часа ночи между подогретыми алкоголем собутыльниками вспыхнула ссора, закончившаяся тем, что хозяин жилплощади и один из его гостей получили телесные повреждения и лишились имущества. У одного из пострадавших был похищен ноутбук, сотовый телефон и банковская карта, у второго потерпевшего также отобрали сотовый телефон и, кроме того, денежные средства в размере 4 тыс. рублей.При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудникам полиции стало известно, что оппоненты потерпевших во время нападения воспользовались орудием - деревянной табуреткой. Обломки стула впоследствии были изъяты с места преступления. О злоумышленниках полицейским были известны следующие сведения: мужчины 1986 и 1987 годов рождения являлись жителями Самарской области. Проверка показала, что оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: первый из них – за совершение кражи и грабежа, а другой за кражу.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что мужчины покинули территорию г. Самары. Позже была получена информация: разыскиваемые скрывались на территории области. Во время отработки данных сведений оперативники задержали подозреваемых.Часть похищенного – сотовый телефон и ноутбук, в настоящее время изъята, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.