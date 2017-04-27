В Самаре гость битой убил хозяина квартиры
27 апреля 2017 19:34
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В ходе работы на месте преступления полицейские установили личность погибшего. Им оказался 33-летний хозяин квартиры.
Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка отработали круг знакомых погибшего мужчины. В результате полицейские получили информацию, что к преступлению может быть причастен приятель погибшего. Сотрудники органов внутренних дел по подозрению в совершении правонарушения задержали жителя Самарской области 1984 года рождения.
В ходе опроса подозреваемый признался в убийстве. Мужчина рассказал, что в тот день он пришел к своему приятелю в гости, между ними возникла ссора. Как следует из собранных полицейскими материалов, гость в ходе словесной перепалки схватил биту и ударил несколько раз своего приятеля, после чего скрылся с места происшествия.
По данным правоохранителей, обвиняемый в преступлении ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В настоящее время мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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