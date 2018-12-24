В Самаре две женщины, под предлогом доставки продуктов питания, проникли в квартиру пенсионерки и украли пенсию и сбережения бабушки

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В дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 81-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы денег. Как оказалось, 11 декабря днем на улице Лысвенской к женщине подошли две незнакомки, после чего под предлогом доставки продуктов питания прошли вместе с ней в квартиру. Находясь в помещении, они с помощью наводящих вопросов выяснили у пенсионерки место хранения денег, после чего отвлекли просьбой приготовить тару для продуктов. Пока пожилая женщина находилась на кухне, гостьи ушли, прихватив с собой пенсию и сбережения бабушки. О произошедшем пострадавшая рассказал дочери, на следующий день женщины обратились за помощью в полицию.В настоящее время имеются основания полагать, что на счету у подозреваемых может быть еще один эпизод противоправной деятельности в отношении пожилых граждан. По предварительной версии, женщины могут быть причастны к краже денег у 84-летней пенсионерки, также проживающей на территории Куйбышевского района.В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждены уголовные дела.Управление МВД Самары убедительно просит всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых, а также пострадал от их рук, обращаться по телефонам:1. 8 (846) 334-62-03 (Дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре);2. 330-00-02 (Дежурная часть ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре);3. 020 (102 с мобильного всех федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, с ближайшим подразделением полиции или участковым уполномоченным полиции в любой ситуации поможет связаться "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.Первая: на вид 30-35 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения, волосы лицо овальное. Была одета в пальто светлого цвета, на голове вязаная шапка светлого цвета. При себе имела сумку коричневого цвета.Вторая была одета в куртку светлого цвета с надписью на правом рукаве, на голове шапка светлого цвета.Сотрудники полиции напоминают, что во избежание подобных случаев следует:- не вступать в диалог на улице с незнакомыми людьми, ни под каким предлогом нельзя передавать деньги и ценные вещи посторонним людям;- без проверки не впускать в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных служб. Прочитайте удостоверение и проверьте, позвонив в приславшую его организацию (номер узнайте самостоятельно по справочной), позвоните родным, соседям и сообщите о «непрошеном госте»;- обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию;Родственникам людей пожилого возраста необходимо предупредить их о возможном мошенничестве, ведь именно они чаще всего попадаются на уловки аферистов в силу своей доверчивости, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.