В Самаре будут судить серийного вора из автомобилей
1 июня 2017 11:08
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В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту серии краж из автомобилей. Как следует из собранных полицейскими материалов, предметами преступного посягательства становились автомагнитолы, блоки управления двигателем, бортовые компьютеры, музыкальные колонки. Подозреваемый выбирал преимущественно автомобили отечественного производства марки ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115. Только в одном из установленных эпизодов нападению подверглась Лада Калина. Причем, из салона данного транспортного средства к уже привычному перечню похищаемого прибавились два передних сидения, запасное колесо, подсветка автосалона, приборная панель и кнопка стеклоподъемника.
Следователи установли, что преступник проникал в автомобили, вскрывая пассажирские двери или разбивя окна. Подобным образом он проник в салоны семи автомобилей, припаркованных на улицах города в Советском районе. Согласно материалам уголовного дела, общая сумма причиненного авотвладельцам ущерба составила больше 84 000 рублей.
В конечном итоге имя предполагаемого злоумышленника стало известно и он был задержан.
Кроме того, сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение некоторых из похищенных вещей. Сейчас они возвращены законным владельцам. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что предполагаемый злоумышленник похищенное не только перепродавал. Так, передние сидения с автомобиля Лада Калина он установил в салоне своего автотранспорта. Как пояснил сотрудникам полиции сам подозреваемый, причиной совершения преступления стала нехватка денежных средств на удовлетворения собственных нужд.
В настоящее время уголовное дело о кражах направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.
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