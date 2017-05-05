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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ

5 мая 2017 12:28
136
В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ
Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в областном центре.

В полицию с сообщением о хищении денег обратился представитель одного из торговых центров.

По указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Стражи правопорядка выяснили, что кража произошла в момент, когда все работники магазина консультировали потенциальных покупателей, и дверь в подсобное помещение была не заперта. По данным правоохранителей, этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник, который проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала магазина находился в замке. По предварительной информации, подозреваемый похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, после чего скрылся.

Полицейские изъяли и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой секции. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее всем наружным службам. Оперативники приступили к отработке видеозаписей камер наружного наблюдения за входом в торговый центр, в результате чего был установлен автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Сотрудники органов внутренних дел допросили владельца транспортного средства. Благодаря полученным сведениям, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в Самаре.

Мужчины 1973 годов рождения, ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции России. Как выяснили полицейские, один из задержанных – уроженец Ставропольского края, с марта текущего года находится в федеральном розыске за совершение аналогичного противоправного деяния.

Возбуждено уголовное дело


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