В Самаре безработную с героином задержали в автомобиле
7 ноября 2017 10:52
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Полицейские Самарской области получили информацию о том, что безработная жительница Похвистнево 1967 года рождения может быть причастна к противоправной деятельности.
По предварительным данным полицейских, женщина, ранее неоднократно судимая за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков, так и не встала на путь исправления. На днях правоохранителям стало известно, что подозреваемая приобрела запрещенное средство в г.Самаре и перевозит его в г.Похвистнево. При проведении совместной операции сотрудниками УНК и ДПС автомобиль Лада-21970, в котором женщина находилась в качестве пассажира, был остановлен. В ходе досмотра в присутствии понятых у злоумышленницы была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находились пакеты с веществом бело-желтого цвета внутри.
Как установили эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является наркотическое средство "героин" общей массой 56,29 граммов.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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