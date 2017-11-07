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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре безработную с героином задержали в автомобиле

7 ноября 2017 10:52
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В Самаре безработную с героином задержали в автомобиле Устанавливают канал поставки наркотика.
Устанавливают канал поставки наркотика.

Полицейские Самарской области получили информацию о том, что безработная жительница Похвистнево 1967 года рождения может быть причастна к противоправной деятельности.

По предварительным данным полицейских, женщина, ранее неоднократно судимая за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков, так и не встала на путь исправления. На днях правоохранителям стало известно, что подозреваемая приобрела запрещенное средство в г.Самаре и перевозит его в г.Похвистнево. При проведении совместной операции сотрудниками УНК и ДПС автомобиль Лада-21970, в котором женщина находилась в качестве пассажира, был остановлен. В ходе досмотра в присутствии понятых у злоумышленницы была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находились пакеты с веществом бело-желтого цвета внутри.

Как установили эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является наркотическое средство "героин" общей массой 56,29 граммов.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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